Lupo: “Musumeci venga all’Ars a parlare del rendiconto”

PALERMO – “Il presidente della Regione riferisca all’Ars il motivo per il quale ha ritirato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019, già trasmesso per la parificazione alla Corte dei Conti. Ci auguriamo che almeno in questo caso Musumeci invece del solito scaricabarile si assuma la responsabilità delle cause della revoca del rendiconto, che può pregiudicare il rispetto delle scadenze pattuite con lo Stato, con gravi conseguenze per la Sicilia”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Assistiamo alla marcia del gambero di un governo regionale incapace, che adesso rischia di far slittare l’approvazione della legge di stabilità e di bilancio – aggiunge Lupo – ritardando ulteriormente gli interventi economici per imprese e lavoro”.