Marina di Ragusa, Pellegrino: “Col San Luca gara dura”

RAGUSA – “Il San Luca è una sorpresa, una neopromossa che sta facendo tanti punti con un allenatore come mister Cozza, che ha fatto la Serie A ed è molto preparato”. Così il portiere del Marina di Ragusa, Paolo Pellegrino, in merito al prossimo impegno della formazione iblea. Intervistato dal sito ufficiale l’estremo difensore ha poi proseguito: “Ci aspettiamo una partita dura, anche perché abbiamo tre squalificati e quindi siamo un po’ in emergenza, ma noi metteremo sempre il massimo dell’impegno”.