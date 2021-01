Palermo, cadavere in un palazzo: disposta l’autopsia

PALERMO – Alla fine il magistrato ha disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo rimasto per ore nel cortile di un palazzo in via Principe di Villafranca, a Palermo.

“Morte naturale”, così è emerso dai primi accertamenti. Ma si è ritenuto necessario disporre l’esame autoptico per accertare le cause del decesso dell’uomo di 43 anni.

L’uomo è rimasto a lungo nel giardino che si raggiunge una volta oltrepassata la portineria.

Sembra che la vittima non abitasse nell’edificio, ma vi si era recata in visita ad un condomino. Il decesso è avvenuto intorno alle 11. Nel pomeriggio i primi accertamenti. Infine il trasporto alla medicina legale.