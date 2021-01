Torrenova sfida Bologna. Lasagni: “Siamo determinati”

TORRENOVA (ME) – Tornerà in campo domenica alle ore 18 (diretta su LNP Pass dalle 17.50) la Fidelia Torrenova di coach Condello, reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite. Di fronte la capolista Allianz Bank Bologna, che condivide la prima posizione in classifica con la Fortitudo Agrigento.

Un avversario complicato da affrontare per la Cestistica Torrenovese, ma che all’andata dovette sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione della Fidelia. Sarà dunque un match tra due squadre in salute, che per motivi differenti vogliono continuare a stupire come fatto finora.

A presentare la sfida è l’ala della Fidelia, Simone Lasagni: “Bologna è una squadra forte, occupa una posizione “nobile” in classifica condividendo il primato con Agrigento e merita sicuramente rispetto. Per questo motivo sfide con squadre di questo calibro si preparano e si affrontano con un livello di attenzione sopra alla media, ma anche con la convinzione di potercela giocare con tutti. Noi siamo in forma e determinati per affrontare nel migliore dei modi una sfida ardua contro una squadra che sta nella parte alta della classifica, ma come fatto vedere anche nella gara a Bologna è una sfida che possiamo assolutamente e dobbiamo affrontare con la voglia di portare a casa il risultato. Sarà una partita difficile, ma mettendo sempre in campo tutto quello che abbiamo possiamo certamente vincere”.

Primo giocatore dell’intero roster per percentuali di realizzazione dal campo, Lasagni ha disputato sinora un campionato consistente, ma come tutta la squadra non vuole certo accontentarsi: “Abbiamo giocato finora un torneo direi positivo, anche se abbiamo un po’ il rammarico di aver lasciato qualcosa per strada nelle prime gare, questa sarà sicuramente una motivazione ulteriore per affrontare ancora più concentrati il girone di ritorno. Possiamo e vogliamo fare meglio delle prime partite, abbiamo qualche certezza in più come singoli e come squadra, certamente diremo la nostra fin dalla sfida contro Bologna. In più anche con lo staff e ciò che ci circonda abbiamo stabilito un ottimo rapporto e di settimana in settimana si solidifica, un punto molto importante per poi provare tutti insieme a centrare obiettivi sempre più ambiziosi e provare a toglierci tante soddisfazioni”.