Tre arresti per spaccio in tre operazioni della squadra mobile

PALERMO – Tre persone sono state arrestate in tre distinte operazioni della Squadra Mobile a Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati identificati anche alcuni acquirenti, segnalati alla prefettura. Gli arrestati sono T. I., di 41 anni, G.G., di 32, e G.S., di 29 anni. Gli arresti sono stati eseguiti dai poliziotti della sezione ‘Contrasto al crimine diffuso’ nei quartieri Ballarò e Falsomiele.

Il primo è stato arrestato perché in casa, in via largo Peppino Denaro, sono state trovate alcune dosi di hashish e 32 grammi della stessa sostanza stupefacente ancora non suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 695 euro. L’abitazione inoltre era allacciata abusivamente alla rete elettrica.

Sempre nel quartiere Ballarò, in via Avolio, i poliziotti hanno sorpreso il 29enne con 113 dosi di hashish, 25 grammi della stessa sostanza stupefacente non ancora suddivisi in dosi e 222 euro.

L’ultimo arresto in via Aloi, nel quartiere Falsomiele. Qui è stato bloccato un uomo che nascondeva le dosi di hashish sotto un grosso masso. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 34 grammi di droga e un bilancino. (ANSA).