ACR Messina, Cristiani: “Domenica grande partita”

"È un campionato tosto dove nessuno ti regala niente. Avversarie per la Serie C? Guardiamo a noi stessi"

MESSINA – ­”Abbiamo una rosa ampia e chi giocherà dirà la sua, domenica sono sicuro i ragazzi faranno una grande partita, imponendo il nostro gioco come sempre”. A dirlo è il centrocampista dell’ACR Messina, Alessio Cristiani, in vista del prossimo impegno dei peloritani contro il Troina. Il classe ’89, intervistato dal sito ufficiale ha poi proseguito: “È un campionato tosto dove nessuno ti regala niente. Avversarie per la Serie C? Guardiamo a noi stessi“.