Catania, Mazzarani: “Città e club per sempre nel mio cuore”

CATANIA – “Mi dispiace non aver avuto modo di parlare col direttore Pellegrino, quando mi hanno detto che non rientravo nel progetto sono subito andato via. Avevo chiesto in questo periodo di allenarmi a Torre del Grifo per essere pronto quando sarei dovuto partire”. Saluta così Andrea Mazzarini il Catania e i tifosi rossazzurri. Intervistato da Unica Sport, il nuovo fantasista del Livorno ha poi concluso: “Questo club e questa città rimaranno sempre nel mio cuore, ringrazio i tifosi che mi hanno fatto sentire uno di loro, spero Catania torni presto nelle categorie che merita”.