Cimiteri, siglato l’accordo con Sant’Orsola: mille posti in più

PALERMO – Il sindaco Leoluca Orlando prova a uscire dall’angolo e rilancia sui cimiteri, firmando l’ordinanza che abbassa da 30 a 25 anni il termine oltre il quale verificare la mineralizzazione delle salme (così da liberare posti) e annunciando l’accordo con la fondazione che gestisce l’impianto di Sant’Orsola per mille posti. Con 700 bare in deposito, l’emergenza cimiteri continua a tenere banco a Palermo e il Professore, messo alle strette dal consiglio comunale, decide di battere due colpi.

Il primo è in realtà uno schiaffo a Sala delle Lapidi che aveva rispedito agli uffici la delibera di modifica del regolamento cimiteriale: Orlando ha deciso di trasformarla in un’ordinanza, scavalcando di fatto l’Aula. In questo modo, si accorceranno i tempi delle verifiche sui defunti e quindi l’eventuale liberazione delle nicchie: uno strumento che il consiglio aveva ritenuto non efficace, visto il mancato effetto retroattivo.

Il secondo invece è l’accordo con l’Ipab Santo Spirito che gestisce l’unico cimitero affidato a privati: a differenza degli annunci, però, non si parla di 5 o 10 mila posti ma solo di mille. Dovrebbero bastare per svuotare il deposito, ma sono comunque una soluzione temporanea e al momento c’è solo un impegno di massima (un’ordinanza) a cui dovrà seguire l’accordo vero e proprio da sottoscrivere. La fondazione ha imposto precise condizioni: l’accordo durerà sei mesi, l’Ipab si impegna a dare priorità al Comune nella vendita dei posti e a segnalare le sepolture più vecchie e in cambio Palazzo delle Aquile pagherà 1800 euro a tumulazione trentennale. Una cifra tripla rispetto a quella che si paga ai Rotoli, tanto che il Comune si farà carico della differenza. Il sindaco ha pertanto firmato l’ordinanza.

“A seguito dell’odierna valutazione fatta con il Segretario Generale ed il Capo di Gabinetto e alla luce della recente circolare Ministero della Salute dell’11 gennaio – dice Orlando – ho disposto la predisposizione di una ordinanza che dia seguito alla disponibilità dell’Ente Camposanto di Santo Spirito di mettere a disposizione numerosi loculi per superare l’attuale emergenza e una ulteriore ordinanza per la riduzione da 30 a 25 gli anni del termine di decadenza di concessioni cimiteriali nel Cimitero dei Rotoli. Due provvedimenti che si aggiungono agli altri già varati negli ultimi mesi e che hanno reso possibile la sepoltura e la tumulazione di oltre 1.600 defunti, mentre procedono tutte le altre operazioni relative al pieno utilizzo delle aree degli altri due cimiteri a gestione comunale”.

“Ricorrendo a tutti gli strumenti normativi ordinari e straordinari legati all’emergenza Covid, proseguono intanto le operazioni per l’acquisto di 400 loculi prefabbricati da collocare ai Rotoli in base a progetto già approvato dalla Sovrintendenza, oltre quelle legate al “revamping” del vecchio forno crematorio e la progettazione del nuovo ed infine la progettazione d’intesa con tutti gli enti competenti per l’ulteriore collocazione di loculi prefabbricati i Rotoli – aggiunge il sindaco – Ho da ultimo sollecitato che si provveda quanto più rapidamente possibile a completare le procedure di collaudo delle opere, già realizzate, per la sicurezza delle aree cimiteriali alle pendici di Monte Pellegrino. Infine sono in corso le attività necessarie per individuare nuove aree per eventuale cimitero o deposito provvisorio, ai sensi della circolare del Ministero della Salute. Restano valide le disposizioni per garantire ai cittadini che optassero per tale scelta per i propri defunti, la totale gratuità delle operazioni di trasporto e cremazione”.