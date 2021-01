Cinque positivi in una casa di cura di Erice

Erice (TP) – Due operatori sanitari e tre pazienti della casa di cura Villa dei Gerani di Erice sono risultati positivi, ma asintomatici, al virus Sars-CoV-2. Un piccolo focolaio che la direzione della struttura ha gestito attivando i protocolli sanitari di sicurezza anticovid. Il caso è scoppiato una decina di giorni fa. A uno dei controlli di routine cui viene sottoposto il personale sanitario un’infermiera è risultata positiva a covid19 attraverso il test rapido della ricerca dell’antigene. L’infermiera non era stata ancora sottoposta al vaccino anti covid perché troppo a ridosso della somministrazione di quello antinfluenzale. L’indagine epidemiologica, scoperta questa prima positività, è stata estesa immediatamente a tutti i contatti all’interno della clinica: altro personale sanitario e pazienti. Al termine dello screening interno sono risultati positivi 3 pazienti, isolati in una area grigia che la clinica aveva già attrezzato per queste eventualità già dall’ottobre scorso, e una terapista riabilitatrice. I due sanitari sono stati messi in isolamento domiciliare, i pazienti anch’essi asintomatici sono stati seguiti con le specifiche terapie per covid19 e quindi progressivamente trasferiti presso il Covid hospice di Salemi, riservato a pazienti lungodegenti e anziani.

La clinica ha sospeso nei giorni scorsi le prestazioni e da oggi ha attivato le procedure di sanificazione di tutti gli ambienti compresa la sala operatoria, che si protrarranno fino a lunedì. Già mercoledì la struttura tornerà pienamente operativa pronta ad accogliere i pazienti che vengono dalla ospedalità pubblica, soprattutto per le terapie riabilitative, previo tampone molecolare. L’USCA ha seguito la vicenda attivando l’indagine epidemiologica per tutti i contatti con persone esterne alla struttura sanitaria.