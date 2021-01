De Rose: “Meritavamo la vittoria”

“Oggi abbiamo fatto una grande gara e meritavamo la vittoria. Con i compagni mi sono ambientato bene e sono contento di poterli aiutare”. Lo dichiara il centrocampista del Palermo, Francesco De Rose, al termine del match pareggiato 0-0 contro il Potenza.

“Sono arrivato da poco, i compagni hanno voglia di risalire la classifica. Se continuiamo così arrivammo in alto. Oggi meritavamo di più. Il calcio è continuità, crederci e stare uniti. Sicuramente faremo meglio nelle prossime partite”.

“Oggi – continua De Rose – sono felice per la prestazione di tutti. Ci siamo riuniti e abbiamo capito che dobbiamo dare tanto tanto di più perché il Palermo lo merita. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta per regolare delle gioie. Mercoledì contro la Ternana sarà una gara importante e sono sicuro che faremo bene”.

“Il Palermo, a parte il blasone, è sempre una candidata ai play off. Io sono venuto per dare una mano, credo nei compagni e nel progetto. La squadra – conclude il centrocampista – dirà la sua. Speriamo di arrivare in una posizione importante. Palermo merita altre posizioni di classifica. La squadra ci tiene e fa di tutto per arrivare a fare bene la domenica”.

Leggi anche: Boscaglia: “Scontento del risultato, la squadra mi è piaciuta”