Elettra Tlc, Uilcom: “Soddisfatti per l’accordo raggiunto”

CATANIA – Intesa raggiunta. “Aumento sulle indennita’ di trasferta, avanzamenti nei livelli di inquadramento, piu’ riposi compensativi e piu’ riduzioni retribuite di orario di lavoro, nuove indennità su notturni e festivi”. Sono i risultati dell’accordo di secondo livello sottoscritto con i vertici della Elettra Tlc, societa’ specializzata nella posa di cavi sottomarini con sede al Porto di Catania resi noti dalla Uilcom.

Il sindacato

“Siamo soddisfatti per l’intesa”, afferma il segretario del sindacato Concetto Sicali, osservando che “abbiamo tutti voluto raccogliere e vincere una sfida impegnativa e dagli esiti per nulla scontati, in un momento senza precedenti a causa della pandemia”. “L’accordo – sottolinea Sicali – peraltro, consolida un sistema di welfare aziendale gia’ esistente con piena soddisfazione dei lavoratori, che ringraziamo per il sempre maggiore consenso assicurato alla Uilcom”. (ANSA).