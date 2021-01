Moratoria mutui e prestiti: c’è la proroga fino al 31 marzo

PALERMO – Su proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, la giunta presieduta da Nello Musumeci, ha prorogato, fino al 31 marzo, il termine per la presentazione delle istanze per la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti alle imprese. L’assessorato all’Economia diramerà, entro la prossima settimana, la circolare applicativa.

Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti é stato recepito l’ultimo addendum all’accordo per il credito 2019, stipulato il 17 dicembre del 2020 tra l’associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni di rappresentanza delle imprese e prevede l’estensione dell’applicazione ai finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19 ed è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttorie, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

La sospensione è stata estesa anche ai finanziamenti agevolati delle Pmi siciliane verso gli Istituti finanziari regionali; al fine di dare giusto sostegno anche alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati e non, (in quest’ultima ipotesi, previa autorizzazione delle autorità di vigilanza ove necessario) concessi dai fondi regionali, in essere al 31 dicembre 2020, gestiti da Ircac, Crias e Irfis-FinSicilia Spa, con rate già scadute e non pagate, ovvero alle quali sia stato revocato il beneficio del termine o risoluto il contratto di finanziamento, è sospeso l’avvio di nuove iniziative per il recupero del credito per il periodo fino al 31 dicembre 2021, previa presentazione di istanza corredata da apposita autodichiarazione. “La grave crisi di liquidità sofferta dalle imprese siciliane impone interventi urgenti – ha evidenziato il vicepresidente ed assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao – questa nuova moratoria, estesa anche agli enti finanziari regionali, costituisce elemento della complessiva risposta offerta dal governo Musumeci in termini di sostegni finanziari al sistema economico. Come è emerso all’inaugurazione dell’anno giudiziario, questa mattina a Palermo, occorre contrastare il rischio gravissimo che settori dell’economia siciliana possano trovare nella criminalità mafiosa disponibilità finanziaria”. (ANSA).