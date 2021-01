Potenza, Capuano: “Palermo squadra fortissima”

“La nostra prestazione a Catanzaro è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo subito l’ennesima beffa, con il gol subito nel finale. Ancora una volta siamo stati vittima, in maniera non voluta, di decisione arbitrali penalizzanti. Col Palermo ci sarà uno dei migliori arbitri in assoluto, speriamo che sia in forma. I rosa sono una squadra fortissima guidata da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni“. Presenta così la sfida col Palermo il tecnico del Potenza, Ezio Capuano. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei lucani ha poi proseguito: “Noi dobbiamo cercare di fare i punti, le prestazioni a questo punto non servono più. Speriamo di essere più fortunati. Affrontiamo una squadra difficile ma noi abbiamo le nostre argomentazioni, abbiamo preparato bene la partita. Con il mercato è difficile giocare ma per tutte le squadre – ha concluso Capuano -. Questo è uno dei gruppi più belli che ho allenato negli ultimi anni”.