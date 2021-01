Stasera in Tv risate per tutta la famiglia

In programma "Io sto con gli ippopotami e Cattivissimo me.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di varietà tra film di animazione, commedie romantiche, commedie divertenti, telefilm e show televisivi.

Su Rai 1, alle 20.35, verrà trasmesso “Affari tuoi – Viva gli sposi”, la variante del format “Affari tuoi” condotto da Carlo Conti. Protagonisti di questa nuova puntata un’altra coppia di promessi sposi che con coraggio, speranza e fortuna cercheranno di accaparrarsi un premio che potrebbe dare una svolta al loro matrimonio.

Su RAI 2, alle 21.05, verrà trasmesso il sedicesimo episodio di “F.B.I – Camera blindata”. Helton non trova sua figlia. Disperatamente decide di rivolgersi alla polizia, la quale archivia frettolosamente il suo caso. Deciderà, allora, di utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per trovarla; rapirà anche la figlia di un miliardario nella certezza che il suo gesto avrà rilevanza.

Su RAI 3, alle 21.45, verrà trasmesso “Un fantastico via vai”, un film con Leonardo Pieraccioni e Serena Autieri. Cacciato dalla moglie Anita, Arnaldo, poco più che quarantenne, trova una stanza in affitto in un appartamento abitato da quattro studenti. Si ritroverà ad affrontare un conflitto con un mondo totalmente lontano dal suo.

Su RETE 4, alle 21.22, verrà trasmesso “Io sto con gli ippopotami”, una commedia con Terence Hill e Bud Spencer che racconta le vicende di cugini ambientalisti,che lottano per salvare gli animali da un cacciatore senza scrupoli, il quale pratica l’attività illegalmente e in luoghi proibiti.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “C’è posta per te”, lo show fatto di emozioni, sentimenti, storie raccontate e ascoltate, condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Gianni Morandi e il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film d’animazione “Cattivissimo me”. In un felice sobborgo di una grande città, tutte le case, eccetto una, hanno un bel giardino con fiori colorati. Nell’unica casa lugubre vive Groo, un criminale che sta progettando un incredibile furto: rubare la luna. I suoi piani, però, saranno messi a dura prova dalla presenza di tre orfanelle, che riescono a vedere in Groo un potenziale padre.

Su Rai MOVIE (canale 24), verrà trasmessa la commedia romantica “Parigi può attendere”. La delusione di una donna sposata viene messa da parte quando, durante un viaggio in macchina, riscopre la gioia di vivere insieme all’affabile socio del marito.