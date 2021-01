Zamparini: “Mi manca il calcio, ma adesso sono più sereno”

”Mi manca molto il calcio, ma chiaramente non ho più le tensioni annesse a questo mondo. Sto meglio, ho meno stress e sono senza pressioni, sono più sereno”. Così Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ai microfoni di Radio Goal trasmissione radiofonica in onda su Kiss Kiss Napoli. L’ex patron rosanero ha parlato del tecnico della formazione partenopea, Gennaro Gattuso: “Quando lo presi era acerbissimo, aveva avuto solo un’esperienza al Sion dove aveva giocato e allenato, ma a me piacevano gli esperimenti. Avevo capito sulla mia pelle che serve esperienza. Aveva un’ottima squadra con Dybala, Vazquez, Belotti, ma la sua esperienza da allenatore era ancora zero”.

Zamparini, che col Palermo portò in Italia Paulo Dybala, ha dato un convoglio alla società azzurra: “Dybala con me guadagnava 400.000 euro, adesso guadagna milioni. Fossi nel Napoli lo prenderei subito, la società azzurra deve fare un sacrificio e portarlo in azzurro. L’ho sempre paragonato a Messi ed ai più grandi, il Napoli se lo prende può vincere lo scudetto. Andrebbe preso subito – ha concluso l’ex presidente del Palermo -. I tifosi del Napoli sono i primi in Italia”.