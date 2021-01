Covid, cala la curva del contagio: meno ricoveri, ma 35 decessi

PALERMO – Sono 716 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 32.850 tamponi processati, con una incidenza del 2,1%, la più bassa d’Italia. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Lazio. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente positivi sono 42.289, con un decremento di 579 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.260. Negli ospedali i ricoveri sono 1.529, 24 in meno rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente.

I numeri per ogni provincia

Ecco i contagi per ogni provincia: 260 a Palermo, 142 a Messina, 109 a Catania, 52 a Trapani, 49 a Siracusa, 46 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento, 14 a Ragusa e 12 ad Enna.

I dati nazionali

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 237 vittime. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono stati 213.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (11.252) del 5,27% (+0,9% rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 453.968, 9.384 in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.215, 3 in meno rispetto a ieri, nonostante i 97 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.096, 2 in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 2.010.54, quello dei deceduti è 88.516. (ANSA)