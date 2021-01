Covid: da domani quasi tutti in giallo, ma la Sicilia sarà arancione

Un caffè al bar, magari seduti e non fuori al freddo, un pranzo al ristorante e soprattutto, dopo molti mesi, una visita a un museo o a una mostra. Ancora poche ore e quasi tutta l’Italia domattina si sveglierà in ‘giallo’, con un allentamento dei divieti che alleggerirà il clima delle ultime settimane a causa di un indice Rt elevato che finalmente si è abbassato. Meno consolatoria invece la situazione in arancione per Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Nonostante i divieti, intanto, continuano gli assembramenti soprattutto per festeggiamenti, con relative multe.