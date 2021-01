Giunta Musumeci “in ritiro” a Pergusa per parlare del bilancio

La giunta regionale è riunita in un albergo di Pergusa per valutare la proposta di bilancio da proporre all’Assemblea Regionale Siciliana nei termini concordati con la conferenza dei capigruppo.

Alla riunione, convocata dal presidente Nello Musumeci e che va avanti da questa mattina alle 10, partecipano tutti gli assessori, il Ragioniere generale e i dirigenti dell’Assessorato al Bilancio.

L’assessore regionale dell’Economia Gaetano Armao ha rappresentato i provvedimenti di recepimento dell’accordo con lo Stato e sono state esaminate tutte le poste di bilancio di ciascun dipartimento, in relazione ai fabbisogni ordinari di ciascun assessorato.

La riunione di Pergusa segue quella dello scorso venerdì, durante la quale sono stati presi in esame, con tutti i dirigenti autorità di gestione, i fondi extraregionali e lo stato di attuazione dei relativi programmi.

I lavori si concluderanno in tarda serata con la definizione dell’esame del bilancio ed il prosieguo della riunione della Giunta per la legge di stabilità entro domani, consentendo agli Uffici di completare la collazione degli atti entro giovedì. In quella serata il governo si riunirà nuovamente per la formale approvazione degli atti.

In base agli accordi raggiunti col governo centrale, la giunta deve esitare i documenti contabili, con tanto di tagli concordati, entro il 28 febbraio.