Il Catania regola il Monopoli: Di Piazza decisivo

CATANIA – Il Catania batte il Monopoli coronando una significativa rimonta dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti. Il tecnico Raffaele ha dovuto fare i conti con assenze importanti che, giocoforza, hanno condizionato la fluidità della manovra.

Fermi ai box Piccolo e Russotto, con Pecorino in partenza e Sarao squalificato, il reparto avanzato è stato affidato a Reginaldo, Manneh e Di Piazza. Proprio quest’ultimo, alla fine, è risultato il match-winner, segnando il gol del pari (dopo il vantaggio pugliese firmato da Bunino) e servendo a Dall’Oglio l’assist del vantaggio. Poi è toccato al volenteroso ma impalpabile Reginaldo spingere in rete il pallone del definitivo 3-1, mentre negli istanti di recupero, Biondi ha vanificato un’ulteriore azione in ripartenza che avrebbe meritato miglior sorte.

Ottima la prestazione di Welbeck che, oltre ad interdire bene a centrocampo, nel finale ha anche salvato sulla linea un insidioso diagonale ospite che avrebbe potuto rimettere in pista il Monopoli. Forse non è stato il miglior Catania della stagione ma era importante vincere per continuare a scalare la classifica ed ambire ad un piazzamento di riguardo nella griglia dei play-off promozione. Peraltro, nelle restanti ore di calciomercato, la dirigenza rossazzurra (vista la cessione di Pecorino alla Juventus) tenterà di ingaggiare un attaccante centrale che vada a completare adeguatamente un mosaico in grado di far bene.

I rossazzurri saranno, adesso, impegnati mercoledì sera, 3 febbraio ore 20,30, al “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia mentre riposeranno domenica 7 febbraio. Confente e compagni torneranno, quindi, in campo mercoledì 10 febbraio a Pagani in occasione del recupero del match non disputato la scorsa settimana per impraticabilità di campo.

PRIMO TEMPO (1-1)

19° dopo un inizio di gara piuttosto anonimo, il Monopoli sblocca il punteggio con un bel colpo di testa di Bunino che anticipa Sales e sfrutta al

meglio il cross dalla destra di Tazzer: 0-1 !

22° Zanchi ci prova dalla distanza ma il suo tiro viene smorzato ed è facile

preda del portiere ospite;

30° Catania vicino al pari: sul cross dalla bandierina, Giosa di testa manda a

lato di poco;

39° pareggio del Catania: splendida azione avviata da un recupero palla di

Sales e lancio filtrante di Manneh per Calapai che, da destra, effettua un

bellissimo cross… schiacciato in rete, di testa, da Di Piazza: 1-1 !

45° ripartenza di Paolucci che serve Bunino: tiro alto!

45° concesso 1 minuto di recupero.

46° il primo tempo finisce in parità.

SECONDO TEMPO (3-1)

1° nel Catania, Biondi e Dall’Oglio sostituiscono Zanchi e Manneh;

2° Nicoletti lascia partire una gran botta su punizione dalla distanza: Confente devia in angolo;

3° Catania in vantaggio: sul cross dalla sinistra di Di Piazza, irrompe Dall’Oglio che segna a porta vuota: 2-1 !

15° nel Catania, Golfo subentra a Di Piazza;

17° nel Monopoli, Zambataro subentra a Riggio;

20° Nicoletti, su punizione dal limite, tira alto;

21° nel Monopoli, Liviero e Currarino prendono il posto di Piccinni e Tazzer;

24° Bunino reclama dopo un presunto contatto con Giosa in area: l’arbitro

lascia proseguire e le immagini televisive sembrano dare ragione al direttore di gara;

27° nel Monopoli, Soleri prende il posto di Bunino;

28° Dall’Oglio spreca una buona ripartenza rossazzurra… calciando alto dalla distanza;

33° terzo gol del Catania: sul cross di Dall’Oglio, sponda di Silvestri per

l’accorrente Reginaldo che sigla il suo primo gol in rossazzurro: 3-1 !

36° nel Catania, Maldonado e Tonucci prendono il posto di Rosaia e Sales;

37° il Monopoli resta in 10 uomini per l’infortunio occorso a Currarino.

Beppe Scienza, infatti, aveva già utilizzato tutti gli “slot” per le sostituzioni!

39° Welbeck rinvia, quasi sulla linea, un pericolosissimo diagonale scagliato

da Zammataro;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° punizione di Maldonado: centrale;

49° finisce con la netta vittoria del Catania!

CATANIA (3-4-3) – Confente, Sales (dal 36°s.t. Tonucci), Giosa, Silvestri (k), Calapai, Welbeck, Rosaia (dal 36°s.t. Maldonado), Zanchi (dal 1°s.t. Biondi), Manneh (dal 1°s.t. Dall’Oglio), Reginaldo, Di Piazza (dal 15°s.t. Golfo). A disposizione: Martinez, Noce, Claiton, Albertini, Izco, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

MONOPOLI (3-5-2) – Satalino, Riggio (dal 17°s.t. Zambataro), Bizzotto, Mercadante (k), Tazzer (dal 21°s.t. Currarino), Paolucci, Vassallo, Piccinni (dal 21°s.t. Liviero), Nicoletti, Bunino (dal 27°s.t. Soleri), Starita. A disposizione: Taliento, Oliveto, Arena, Lombardo, Steau, Guiebre, Samele.

Allenatore: Beppe Scienza.

Arbitro: Federico Longo di Paola (CS). Assistenti: Alex Cavallina (Parma) e Pietro Pascali (Bologna). IV Uomo: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Reti: 19°p.t. Bunino (MON); 39°p.t. di Piazza (CT); 3°s.t. Dall’Oglio (CT); 33°s.t. Reginaldo (CT).

Ammoniti: Mercadante (MON); Zanchi (CT); Piccinni (MON); Rosaia (CT); Sales (CT); Silvestri

(CT); Vassallo (MON).

Espulsi: //

Indisponibili: Piccolo, Pinto, Pecorino, Russotto (CT).

Squalificati: Sarao (CT).

Diffidati: Starita (MON).