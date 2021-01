La consigliera Mileti passa a Forza Italia

CASTEL DI IUDICA (CT) – Ufficializzata l’adesione a Forza Italia della consigliera comunale di Castel Di Iudica, nel Calatino, Lorena Grazia Mileti.

Il saluto

“Il partito azzurro, a Catania e provincia – commenta il commissario di Forza Italia Marco Falcone – si conferma non solo punto di riferimento liberale e popolare del #centrodestra, ma anche la naturale casa per chi, come la consigliera Mileti, vuole essere protagonista della buona politica, al fianco dei cittadini, sul territorio. Benvenuta e buon lavoro da tutta la grande squadra di Forza Italia”.

Le ragioni di una scelta



La consigliera Mileti ha spiegato le ragioni della sua scelta di centrodestra: “Più che mai la politica sta attraversando un momento delicato. E oggi più di sempre i cittadini hanno bisogno di risposte serie ed immediate. Per lavorare al meglio in tale ottica, non potevo che tornare alla mia casa politica, ForzaItalia. Quella che mi ha vista crescere fin dal 2006. Una casa che ha creduto in me, nonostante le mie scelte a volte distanti. E questa per me è stata una grande dimostrazione di fiducia. Lavoriamo per un ritorno alla politica seria, fatta di contenuti e lontana dalle polemiche”.