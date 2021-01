Lucarelli: “Se giochiamo così a Palermo prendiamo tre gol”

"Senza intensità non si può giocare, abbiamo rischiato sui piazzati, marcature non fatte con il sangue agli occhi"

“Con questa poca intensità potremo rischiare di non vincere il campionato. Giocando cosi è difficile pensare di poter vincere il campionato”. Così il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, infuriato nonostante il successo per 3-1 contro la Paganese. “Succede ogni tanto nelle annate, ma prestiamo attenzione sennò prendiamo tre gol a Palermo e torniamo a casa – ha sottolineato Lucarelli -. Paulumbo? Non mi è piaciuta la sua prestazione tecnica. Senza intensità non si può giocare, abbiamo rischiato sui piazzati, marcature non fatte con il sangue agli occhi. Mi prendo il risultato ma oggi è stato fatto un passo indietro”.