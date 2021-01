Marina di Ragusa, Utro: “San Luca? Chi giocherà darà l’anima”

RAGUSA – “Veniamo da una partita in cui abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, speriamo sia da battistrada per il nostro cammino”. Questo il pensiero di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il San Luca. “Abbiamo tre squalificati e i rientranti dal Covid che si sono allenati solo questa settimana, siamo in emergenza ma non è un alibi, chi giocherà darà l’anima – ha spiegato Utro -. Affrontiamo una squadra di grande caratura, non si è terzi per caso. Servirà un Marina pratico e coraggioso. Sappiamo che il nostro campionato è di sacrificio, compattezza e perseveranza”.