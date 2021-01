“In centro e davanti alle scuole resta il divieto di stazionamento”

PALERMO – “Con riferimento alla modifica della classificazione della Sicilia da zona rossa a zona arancione, si precisa che l’ordinanza sindacale del Comune di Palermo, inerente il divieto di stazionamento in un’area centrale della città, nonché nelle vicinanze dei plessi scolastici è tutt’ora in forza e lo sarà fino al 5 marzo compreso”. Lo evidenzia una nota del comune di Palermo. L’ordinanza vieta lo stazionamento dalle 11 alle 22 in tutte le vie e piazze interne ai quartieri Politeama e Libertà, nonché dalle 7 alle 15 in prossimità di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati. E’ comunque fatta salva la possibilità nelle zone interdette, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali autorizzati, nonché, per quanto riguarda le scuole, la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere gli scolari. (ANSA).