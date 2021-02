Abusivismo, partono demolizioni e multe alle isole Eolie

PALERMO – Nell’isola di Vulcano è stata demolita una piscina e parte di una villetta (circa 60 metri quadri) costruite abusivamente da un villeggiante straniero. La demolizione è avvenuta dopo la sentenza del tribunale passata in giudicato. A Filicudi è stata rimossa una roulotte e sono state demolite due verande di proprietà di un villeggiante di Messina. A Vulcano, ai proprietari di diverse roulotte fornite di allacci idrici ed elettrici, sono state inviate ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi. Infine, multe per 20 mila euro sono stae comminate a pesone che hanno costruito abusivamente ricoveri per barche. (ANSA).