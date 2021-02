Armao: “Intesa su bilancio e finanziaria, pronti in qualche giorno”

Il “ritiro” a Pergusa ha portato frutti. Lo annuncia l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. “Finita una lunga Giunta iniziata stamane presto a Pergusa. Definito il ddl Bilancio 2021 ed impostato il ddl di stabilità che saranno approvati definitivamente entro qualche giorno per poi passare all’Ars”, dice il vicepresidente della Regione. Il governo Musumeci ieri per tracciare lo schema del nuovo bilancio, da esitare entro il 28 febbraio i n base agli accordi sottoscritti con il governo nazionale, si è riunito per tutto il giorno insieme ai dirigenti dell’Economia in un hotel a Pergusa, in provincia di Enna. “Raggiunta l’intesa – conclude Armao – occorre presto approvare i documenti finanziari e mobilitare risorse per la Sicilia”.