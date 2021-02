CALCIOMERCATO - SERIE C

CATANIA – All’attaccante del Catania Emanuele Pecorino è bastata mezza stagione tra i “grandi” per conquistare la Juventus.

L’attaccante classe 2001 questa mattina ha raggiunto il JMedical dove svolgerà la visite mediche. Nel pomeriggio firmerà il contratto e si metterà a disposizione di Zauli, allenatore della Juventus Under 23 che milita in Serie C.