Catania, Raffaele: “Soddisfatto dei miei ragazzi”

CATANIA – “Una partita dura, non soltanto nello svolgimento e nei novanta minuti, ma anche nella preparazione degli ultimi tre giorni. Abbiamo avuto delle situazioni particolari perdendo un paio di certezze per il nostro gioco e per il modulo che stiamo interpretando da qualche settimana”. Commenta così il successo in rimonta per 3-1 contro il Monopoli il tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore degli etnei ha poi proseguito: “Abbiamo messo per forze di causa maggiore Di Piazza che è arrivato soltanto venerdì e poi abbiamo dovuto mettere anche Golfo”.

“Abbiamo perso delle certezze, ma la squadra è stata brava a sopperire a queste situazioni – ha spiegato Raffaele -. Con i nuovi acquisti bisogna trovare un’amalgama. Abbiamo sofferto qualcosa nel primo tempo perché non trovavamo le misure giocando a tre in avanti e poi ho fatto una correzione nel secondo tempo. La gara è stata equilibrata ma rispetto alle ultime quattro partite il a Monopoli ha avuto meno occasioni e ha tirato meno in porta. Affrontavamo una squadra in salute ma c’è da apprezzare la grandissima determinazione dei ragazzi che erano andati sotto e prestazioni del genere non vengono per caso. Sono stati bravi i ragazzi nel crederci, noi non ci abbattiamo più per degli episodi negativi”.