Donna rapinata dopo un prelievo al bancomat: un arresto

PALERMO – I carabinieri di Trapani hanno arrestato F. I. 26 anni, che ha aggredito una donna in auto per rubarle i soldi che aveva appena prelevato dal bancomat. E’ accusato di rapina e tentativo di sequestro di persona. Il gip ha firmato l’ordine di custodia cautelare. La sera del 5 gennaio scorso l’indagato sarebbe salito sull’autovettura della vittima che aveva prelevato denaro a un bancomat “aggredendola e mettendole una mano davanti alla bocca per impedirle di chiedere aiuto, mentre le intimava di mettere in moto la macchina”. La donna è riuscita a divincolarsi e a scappare mentre il bandito ha portato via la borsa della vittima. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza della zona. (ANSA).