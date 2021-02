Figuccia: “Centrodestra unito per il dopo-Orlando”

PALERMO – “Ormai da mesi si lavora al dopo Orlando nella consapevolezza che la vera sfida sarà restituire e riscattare i maltolti che la nostra città ha dovuto subire in questi anni”. A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia, deputato della Lega-Sicilia all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo. “Come già sostenuto dal nostro segretario regionale Nino Minardo – prosegue – serve un lavoro di coalizione che vedrà il centrodestra unito nell’idea di città, di sviluppo e di opportunità. La Lega sarà certamente protagonista autorevole di questo progetto che intende riportare al centro dell’azione amministrativa le periferie, la riqualificazione urbana, il lavoro, gli impianti sportivi, il commercio, il made in Sicily e tutti quei tesori sotterrati da questa amministrazione. Saremo lì com’è nella nostra missione, al fianco dei cittadini, per realizzare finalmente partecipazione attiva ed empowerment di comunità. Palermo ha sofferto abbastanza, i palermitani pure – ancora Figuccia -. È giunta l’ora di liberare spazi ed energie a chi ha l’entusiasmo di ridisegnare una nuova idea di città. Forti di questa necessità, come Lega-Sicilia – conclude il deputato regionale della Lega – saremo più che pronti ad onorare questa missione che i cittadini ci consegnano con fiducia”.