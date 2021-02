I ‘furbetti’ del vaccino, dirigente medico trasferito da Petralia

PALERMO – Il dirigente dell’Unità operativa di prevenzione di Petralia Sottana (Pa) Mariano Di Gangi è stato trasferito al distretto 38 di Lercara Friddi, per il caso dei ‘furbetti del vaccino’ anti covid scoppiato nel distretto sanitario 35. Il provvedimento è stato adottato sull’onda delle polemiche su vaccinazioni irregolari per soggetti che, in questa fase, non ne avrebbero avuto diritto.

I casi sospetti erano all’inizio otre 300 su 1.120 somministrazioni praticate. Ma l’assessore regionale Ruggero Razza aveva poi ridotto il numero delle inoculazioni non giustificate a una ventina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del Nas che hanno acquisito una relazione del responsabile del distretto sanitario, Calogero Zarbo.

(ANSA).

