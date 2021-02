In casa droga, munizioni e armi in cassaforte: scatta un arresto

SIRACUSA – Armi custodite in due casseforti, insieme a un chilo di cocaina e altre sostanze stupefacenti: è quanto hanno trovato i carabinieri in un appartamento della zona nord di Siracusa, durante un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un cinquantenne, Fabiano Garofalo, accusato anche di ricettazione, che ha tentato la fuga. Trovati, inoltre, un giubbotto antiproiettile, un ordigno di fattura artigianale di circa 500 grammi, completo di miccia; un fucile semiautomatico con canna mozzata risultato rubato a Siracusa nel 1992; tre pistole semiautomatiche, alcune già cariche; un revolver con cinque proiettili nel tambuto; munizioni di vario tipo e calibro, anche da guerra; un chilo circa di cocaina, 40 grammi di crack, 70 circa di hashish, 280 circa di marijuana; materiale per i taglio e confezionamento dello stupefacente, tra cui anche una macchina per il sottovuoto. Trovata anche una radio sintonizzabile sulle frequenze in uso alle forze di polizia. Secondo gli investigatori quell’appartamento era “un vero e proprio deposito utilizzato probabilmente dalla malavita organizzata per nascondere parte del proprio patrimonio”. (ANSA).