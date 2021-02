Incidente sulla A-29: code da Isola in direzione Palermo

PALERMO – Incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto all’imbocco della galleria ‘Isola’ sull’autostrada A-29. Il traffico è stato rallentato nella tarda mattinata nella corsia autostradale in direzione Palermo, all’altezza di Isola delle Femmine.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti due mezzi pesanti e un veicolo e ci sono feriti. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata.