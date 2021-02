Simone Lo Faso non è più un giocatore del Lecce. A renderlo noto è la stessa società salentina che in una nota specifica che si tratta di una “risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021”. L’esterno d’attacco palermitano classe 1998 cresciuto nel settore giovanile rosanero adesso è libero di accasarsi in un altro club.