Palermo, ultime ore di mercato: le mosse dei rosa

In uscita Nicolò Corrado e Andrea Saraniti. Il duo Sagramola-Castagnini al lavoro per rinforzare l'organico di Boscaglia

PALERMO – Tra meno di dieci ore chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Finestra utile alle squadre per liberarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto o sono stati poco impiegati e inserire in organico degli elementi utili ad affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di campionato.

Nel caso specifico del Palermo, che ha già ufficializzato e impiegato un nuovo acquisto (De Rose), il club rosanero sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro e di una punta. In entrambi i casi, però, bisognerà contestualmente cedere due pedine, in virtù delle limitazioni imposte dalla Lega Pro in termini di calciatori in lista.

Per quanto concerne il ruolo di terzino in uscita ci sarebbe Nicolò Corrado, laterale mancino scuola Inter che piace alla Feralpisalò e che ha visto il campo col contagocce, mentre per quanto concerne il reparto offensivo chi potrebbe salutare è Andrea Saraniti, centravanti palermitano autore fin qui di quattro reti con la maglia rosanero, ma adesso relegato in panchina.

I possibili nomi in entrata sono più o meno sempre gli stessi. Per l’attacco, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il duo Castagnini-Sagramola starerebbe pensando a Gliozzi e Mbakogu, con quest’ultimo che ha già indossato la maglia del Palermo.

Difficile, ormai impossibile, invece, la pista che porta a Antonio Di Gaudio. L’esterno d’attacco del Verona con tutta probabilità andrà ad indossare la maglia di un club di Serie B, con Frosinone, Reggina e Salernitana pronte ad accoglierlo. Ultime ore di mercato, poi rush finale di campionato con la formazione di Boscaglia che ha la necessità di rilanciarsi in classifica per ottenere un degno piazzamento in zona playoff.