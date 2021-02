“Pedonalizzazioni, solo 42 su 164: ritardo immotivato, si agisca”

PALERMO – Da un Orlando all’altro e stavolta il tema sono le pedonalizzazioni. Il presidente del consiglio comunale, Totò Orlando, ha scritto al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per chiedere chiarimenti sulle pedonalizzazioni che, numeri alla mano, sarebbero poche, troppo poche rispetto a quelle che invece dovrebbero essere già attuate: 42 su 164. Il tutto parte dalla delibera del 2013 con cui Sala delle Lapidi ha adottato il Piano generale del traffico e stabilito l’elenco di strade e piazze da inibire alle automobili, elenco poi aggiornato nel 2015.

“Si rappresenta – scrive Totò orlando – che, rispetto a quanto previsto dagli strumenti di programmazione, sono solo 42 i tratti pedonalizzati a fronte dei 164 previsti, mentre 108 sono ancora da pedonalizzare e 14 sono oggetto di deliberazione di giunta comunale ma non di successiva ordinanza”. Un vecchio pallino per gli inquilini di piazza Pretoria che in più di un’occasione hanno puntato il dito contro l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, lamentando proprio le poche pedonalizzazioni.

“Allo scrivente – continua il presidente Orlando – appare del tutto immotivato il ritardo accumulato nel dare attuazione a quanto previsto dal consiglio comunale, soprattutto alla luce dei risultati positivi prodotti dalle poche aree pedonalizzate sia in termini ambientali che socio-economici”. Da qui la richiesta al sindaco di “dare impulso all’attuazione di quanto previsto negli strumenti di programmazione”, il che suona come una sfida proprio all’indirizzo di Catania che proprio oggi brinda per l’arrivo del parere del Genio civile sul Prg.