Sdoppiato il funzionamento dei semafori pedonali in via Crispi

PALERMO – Via Crispi altezza via Stabile: sdoppiato il funzionamento dei semafori a chiamata pedonale I semafori di via Crispi all’altezza di via Mariano Stabile a Palermo sono stati modificati, attraverso l’installazione di un’idonea centralina elettronica recuperata da precedenti lavori fatti dal Comune, in modo da sdoppiare i comandi della chiamata pedonale per gli attraversamenti nei due sensi di marcia della strada, senza tuttavia alterare i tempi del verde e del rosso.

L’intervento – dice Amg – evita che, una volta attivata la prenotazione per l’attraversamento, il rosso scatti contemporaneamente per tutti i semafori bloccando il flusso dei veicoli in transito in entrambe le carreggiate. Adesso il pedone per attraversare potrà prenotare lo stop delle auto in una corsia e poi, una volta raggiunto lo spartitraffico centrale, dovrà fare una nuova prenotazione per fermare i veicoli anche nella seconda corsia. La modifica garantisce al pedone di transitare in sicurezza e consente di evitare rallentamenti, lasciando scorrere i veicoli nella corsia non impegnata dall’attraversamento.

“L’esecuzione dell’intervento è stata anche l’occasione per sostituire le vecchie lanterne, che avevano oltre venti anni di vita e lampade ad incandescenza ormai non più manutenzionabili a causa dell’età – dice il presidente di Amg Energia, Mario Butera – Sono state montate nuove lanterne a led di ultima generazione, che offrono una maggiore visibilità da lontano e un risparmio energetico stimabile nell’abbattimento di circa l’80 per cento dei consumi di energia di quelle precedenti”. (ANSA).