Stasera in Tv giallo, politica e reality show

Cosa c’è stasera in tv? Per questo primo lunedì di febbraio, una serata ricca di programmazione tra entusiasmanti film e telefilm. Non mancheranno show televisivi, programmi di attualità e di intrattenimento.

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso “Il commissario Ricciardi – La condanna del sangue”, la fiction con Lino Guanciale. Mentre la città si apre alla primavera, la morte di una cartomante porta al primo incontro tra il commissario Ricciardi ed Enrica.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il ventunesimo episodio della sedicesima stagione del telefilm “N.C.I.S – Giustizia o vendetta”. L’N.C.I.S è pronto a riaprire un caso irrisolto di omicidio del 1989, che vide coinvolti dei bambini, avvelenati da alcuni gelati.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Presa diretta – c’era una volta la sanità pubblica”, il programma di attualità con Riccardo Iacona che, insieme alla sua squadra, intraprende un viaggio-inchiesta per comprendere le questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche alcuni temi trascurati dalla politica.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro che, insieme ai suoi ospiti, tratta temi di attualità, di politica e di economia.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso un nuovo appuntamento de “Il Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini, fatto di storie di vita e personaggi dello spettacolo che si raccontano all’interno della casa più celebre e più spiata d’Italia.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “The Transporter”, un film d’azione con Jason Statham. Un ex militare, svolge la professione di corriere. Preciso e meticoloso, l’uomo è sempre pronto a interagire con i suoi clienti con poche e semplici regole. Tuttavia il trasporto di un pacco, il cui contenuto è vivo, determinerà l’infrangimento delle sue regole di ferro.

Su CINE 34, alle 21.00, verrà trasmessa la commedia “Ma che bella sorpresa”, con Claudio Bisio e Frank Matano. Guido, professore di letteratura, è un romantico sognatore, che vede la sua vita andare in frantumi quando la sua compagna decide di lasciarlo per un altro uomo. Per fortuna c’è Paolo, un suo ex studente svogliato, attuale professore di educazione fisica, che farà di tutto per consolarlo e aiutarlo. Il sorriso di Guido tornerà a splendere quando incontrerà Silvia, la sua bella e perfetta vicina di casa, ma niente è come sembra.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso “Alessandro Borghese 4 ristoranti”, il reality condotto da Alessandro Borghese in cui si sfideranno i proprietari di quattro ristoranti di una stessa città o di una stessa area geografica, nella speranza di vincere un premio. Ogni concorrente potrà esprimere un voto al menu, alla location, al servizio e al conto, ma sarà il voto di Alessandro Borghese determinante a ribaltare o a confermare la situazione.