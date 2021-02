Zonarossa, il folle weekend: pescate, aperitivi e negazionisti

CATANIA – Dai raduni in moto alle pescate. Dagli aperitivi nei pub e chioschi tranquillamente in funzione, anche con il coprifuoco, al “mitico” raduno (non autorizzato) di negazionisti nel cuore della città. Per non parlare di centri scommesse e movida. L’ultimo folle weekend alle falde dell’Etna è stato immortalato dai controlli della polizia municipale di Catania, dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

A Catania sanzioni record

Ammontano a ben 23mila euro le sanzioni irrogate dal corpo di polizia municipale, che ha applicato il protocollo anticovid fortemente voluto dal comandante Stefano Sorbino, dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore Alessandro Porto.

Sono state 194 le verifiche effettuate sulle attività commerciali, cinque gli esercizi sanzionati e chiusi per il mancato rispetto delle normative di contenimento della pandemia.

Locali aperti tranquillamente

In particolare, nella giornata di venerdì due attività di articoli di pelletteria di via Caronda sono state trovate aperte in violazione della normativa anti-Covid e sanzionati con un verbale amministrativo di 400 euro e la chiusura provvisoria per cinque giorni. Stesse sanzioni per un chiosco in piazzale Candido Cannavò, che non aveva rispettato l’orario di chiusura delle 18, e per un’associazione culturale in via Tezzano, che svolgeva la propria attività malgrado il divieto imposto dalla zona rossa. Sempre venerdì, nell’ambito dei controlli relativi ai divieti di spostamento tra comuni in zona rossa, un automobilista è stato sanzionato in piazza Stesicoro, con un verbale di 533 euro.

Pure gli ambulanti

Non solo negozi aperti, anche gli ambulanti sono stati sanzionati, in alcuni casi si trattava, come in via Armando Diaz, di abusivi. A questo si aggiunge che alcuni ambulanti abusivi hanno violato il divieto di spostamento tra i Comuni in zona rossa.

Pure i negazionisti

La Polizia municipale ha chiuso “in via definitiva” il pub “Sabor Latino”, più volte sottoposto a chiusura provvisoria per violazione delle norme anti Covid.

In via Etnea un gruppo di negazionisti ha organizzato una manifestazione non autorizzata senza mascherina. Dieci di loro sono stati sanzionati con 400 euro, ciascuno, di verbale.

Pescate di gruppo

La Guardia di Finanza ha sanzionato 8 diportisti, che hanno organizzato una pescata di gruppo al largo di Catania. Con le canne da pesca in mano, i pescatori sono finiti nella rete delle fiamme gialle. Solo l’ultimo tassello di un weekend folle, l’ultimo in zona rossa. Almeno per adesso.