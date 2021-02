Abusi su una minore: condannato istruttore di ginnastica artistica

MESSINA – Un istruttore messinese di ginnastica artistica è stato condannato a sei anni e 4 mesi per atti sessuali con una ragazzina. Sarebbero stati diversi secondo l’accusa i palpeggiamenti, le carezze sul seno e sui genitali, che l’istruttore avrebbe posto in essere nei confronti della ragazzina, all’epoca dei fatti 14enne. In più avrebbe preteso dalla giovanissima anche l’invio di foto e video sessualmente espliciti. L’istruttore è stato condannato a pagare inoltre 40 mila euro di multa e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.