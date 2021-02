Ambulante abusivo a Castronovo: sequestrati 1330 rotoloni di carta

PALERMO – Controlli contro l’abusivismo commerciale della guardia di finanza a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Le fiamme gialle hanno sorpreso un venditore ambulante di rotoloni di carta asciugamani senza le autorizzazioni previste dalla legge. I finanzieri hanno proceduto al sequestro di 1.330 rotoloni di carta asciugamani nei confronti di P.S..

L’uomo è stato sanzionato con una multa che va da 154 euro a 1.549 euro. La merce sequestrata è stata affidata in custodia, in attesa della definizione del procedimento amministrativo, alla polizia municipale del Comune di Castronovo di Sicilia. L’ambulante abusivo è stato multato inoltre per violazione del divieto di spostamento dal Comune di residenza senza un giustificato motivo in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nel periodo di emergenza epidemiologica e di garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio, con lo scopo di salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.