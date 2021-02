Boscaglia: “Lavori in corso. Saraniti? Mi aspetto tanto”

PALERMO – “Stiamo cercando di tirare fuori il meglio da questi giocatori. Siamo in una fase intermedia del progetto. La sconfitta, durante la partita, non deve essere accettata. A fine gara, a volte, bisogna togliersi il cappello difronte a formazioni più forti. La squadra deve capire ancora determinate situazioni. Siamo in una fase di lavori in corso”. Così Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Ternana.

Il mercato di riparazione si è chiuso ieri e il club rosanero non ha effettuato operazioni nell’ultimo giorno a disposizione, chiudendo la sessione col solo arrivo di Francesco De Rose: “Non mi va di parlare di queste cose. Quando sono venuto qui sapevo i programmi della società. Se qualcuno li ha dimenticati, non è un problema mio. Non bisogna volere tutto e subito, i progetti sono a lungo termine. Ci sono troppe chiacchiere, forse qualcuno ha dimenticato qualcosa. Saraniti? È un giocatore del Palermo, lo consideriamo un titolare. Ha fatto tutte le partite tranne una e lo dobbiamo ritrovare nelle prossime gare. Io so che doveva rimanere qui, da lui mi aspetto tanto”.

La Ternana è prima in classifica con 52 punti, esattemene il doppio di quelli conquistati dal Palermo, eppure Lucarelli ha ammesso di temere i rosanero: “La realtà dei fatti è che Lucarelli è un mio amico, però fa il paraculo – ha detto Boscaglia -. Alcune cose che ha detto sono inesatte; nonostante questo noi dobbiamo fare una grandissima partita contro una squadra che sta dimostrando di essere la più forte. Non c’è gara migliore per dimostrare che non siamo quelli visti finora. Abbiamo la possibilità di sfatare alcuni numeri che ci hanno caratterizzato nel girone d’andata, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo una squadra che vuole crescere. Noi siamo professionisti seri, tenetelo a mente. Le problematiche non si risolvono dall’oggi al domani, ci vuole tempo”.

Infine, Boscaglia ha concluso: “Sicuramente c’è fiducia nei giocatori che abbiamo e loro lo sanno. Dobbiamo dare di più, a partire da me. Alla fine capiremo che squadra siamo, quando tireremo le somme. Ho grande fiducia in questi calciatore, che finora non hanno dato il 100% e dipende da tante cose”.