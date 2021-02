Castagnini: “Le scuse non servono, siamo molto indietro”

PALERMO – “Se Boscaglia aveva chiesto solo De Rose? Boscaglia non aveva chiesto nulla, con lui abbiamo parlato. Tanto per chiarezza, noi pensavamo di aver fatto una squadra di un certo tipo e io ci credo ancora. Boscaglia non ha chiesto niente, abbiamo avuto l’opportunità di prendere De Rose, calciatore che cambiando modalità di gioco può aiutarci. E Boscaglia penso sia contento di quanto fatto”. A dirlo è il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, all’indomani della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il dirigente rosanero, intervistato da TRM ha poi proseguito: “Il discorso è molto semplice, noi, a partire da me parte tecnica, pensavamo di fare molto di più di quello che stiamo facendo e le responsabilità sono mie, dell’allenatore e dei calciatori. La situazione è questa ma non bisogna mollare, possiamo ancora dimostralo. Questo è un campionato da sangue agli occhi. Le scuse nel calcio non vanno bene, siamo molto indietro: ne siamo consapevoli ma abbiamo tempo di rifarci. Alla fine poi vedremo”.