Catania, c’è il colpo Volpe. A breve arriverà Zuculini

CATANIA – Il Catania ha chiuso la propria sessione invernale di calciomercato con la cessione di Pecorino e Biondi, ma dentro ha messo l’attaccante Volpe, arrivato dal Frosinone in prestito e a breve potrebbe tessere il centrocampista Franco Zuculini, pronto a svincolarsi.

Il Catania per Volpe ha bruciato la concorrenza della Salernitana. Il club etneo ha fatto una vera e propria corte spietata al ventitreenne alla ricerca di riscatto dopo la rottura del menisco e che non gioca da marzo.

“Ho scelto Catania per il forte interesse che ha manifestato nei miei confronti – sono le prime dichiarazioni di Volpe -. Si tratta di una piazza storica del calcio, che ha ambizioni e un progetto importante. Lotteremo per il massimo possibile, il terzo posto sembra alla portata, ma non faccio progetti. Voglio inserirmi nel gruppo e dare il mio contributo. Gioco da prima punta, ma a Viterbo ho agito in un attacco a due”.

Volpe parla anche delle sue condizioni fisiche: “Da un mese sto bene, ma lo spazio a Frosinone non c’era. Voglio recuperare il tempo perduto e Catania è la soluzione ideale per mettermi in mostra”.