Catania, Pellegrino: “Zuculini? Stiamo lavorando”

“CATANIA – Ci potrebbe essere l’opportunità, se si riesce a fare in tempo tra transfert e documenti, di portare Zuculini a Catania. Faremo il possibile per riuscire nell’intento. L’operazione potrebbe avere delle complicazioni legate alla rescissione, all’iter burocratico. È un giocatore che Tacopina si sta impegnando tantissimo a portare a Catania“. A rivelarlo è il direttore tecnico del Catania, Maurizio Pellegrino. Intervistato da Telecolor, il dirigente rossazzurro si è anche soffermato sulle cessioni di Pecorino e Biondi, passati rispettivamente a Juventus e Pordenone: “L’operazione Pecorino è estremamente vantaggiosa per il Catania perché ce lo siamo fatti pagare bene dalla Juventus. Con il raggiungimento dei bonus parliamo di una cifra che potrebbe quasi raddoppiare i due milioni di euro, e ci riferiamo ad un giocatore che si deve ancora realizzare. Si è rivelata determinante la volontà del ragazzo. Biondi? ha deciso di non rinnovare e, in questi casi, si cerca di ottimizzare tutto quello che è possibile fare – ha concluso Pellegrino -. Il Catania ha incassato qualcosa dalla sua cessione”.