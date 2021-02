Crisi di governo, Fico atteso al Quirinale entro stasera

Riparte con i temi della giustizia il tavolo per il programma sul nuovo governo convocato dal presidente della Camera. Spinta di Renzi per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana, subito un programma e un documento di sintesi, niente spacchettamento dei ministeri, una bicamerale per le riforme e avanti sul Mes. Ma il M5s dice no e rilancia su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Fico atteso entro stasera al Colle per riferire, ma prima di salire potrebbe fare un secondo giro di consultazioni. Mattarella chiede continuità per i ministeri a cui fanno capo crisi sanitaria e Recovery.