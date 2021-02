Evade dai domiciliari: trovato in possesso di droga e arrestato

CATANIA – Un arresto per evasione. Ieri il personale del Commissariato di PS San Cristoforo ha arrestato T. G. di anni 43 per i reati di evasione dalla misura degli arresti domiciliari e detenzione illecita di stupefacente.

L’uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari, era assente dalla propria abitazione da svariati giorni e per tale motivo è stato avviato un mirato servizio info-investigativo per rintracciarlo. Il 43enne venuto sicuramente a conoscenza del fatto che la Polizia era sulle sue tracce ha fatto rientro nella propria abitazione.

Ad aspettarlo però c’erano i poliziotti, che durante l’arresto, hanno avvertito un fortissimo odore di cannabinoidi.

L’uomo infatti, celava in tasca un involucro contente circa 12 grammi di “SKUNK”, la variante di cannabis caratterizzata dal fortissimo, tipico odore che gli è appunto valso in nome di “puzzola” in inglese. Gli agenti hanno quindi sequestrato la sostanza e, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno sottoposto agli arresti domiciliari il soggetto in attesa dell’udienza di convalida.