Intervento Amap alla rete idrica: giovedì possibili disservizi

Dalle 10 alle 16 possibile riduzione della pressione in alcuni distretti. All'interno le zone interessate

PALERMO – L’Amap, l’azienda dell’acqua a Palermo, informa che, al fine di consentire gli interventi necessari per la sostituzione delle apparecchiature idrauliche, del serbatoio “Altarello”, giovedì – dalle ore 10 alle 16 – verrà ridotta la pressione d’esercizio nella rete cittadina. Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica, nei distretti Calatafimi sotto Regione Siciliana, Zisa, Perpignano, Noce, Uditore, Lazio e Strasburgo. L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti. Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione, che comunque tenderà a rientrare rapidamente nella norma. Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso). (ANSA).