Manutenzione stradale in via Carnazza, il plauso di Capuano

CATANIA – Dislivelli, tasselli mancanti e tante insidie per pedoni e non solo. Ci è voluto del tempo, ma le basole di pietra lavica nella zona alle spalle del corso Italia saranno sistemate. La pavimentazione delle vie Carnazza, parte di via Pantano, e altre zone limitrofe è oggetto di manutenzione, dopo le richieste del consiglio di quartiere.

In particolare, il vicepresidente Damiano Capuano aveva richiesto l’intervento dopo una serie di incidenti ad alcuni cittadini. “Sono soddisfatto – afferma Capuano. Avevo segnalato questa problematica e ringrazio l’amministrazione comunale per aver risposto alle richieste. È una questione di sicurezza stradale – continua Capuano, che annuncia il fatto che le zone oggetto dell’intervento saranno chiuse per qualche tempo.