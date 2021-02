Palermo, Accardi e Almici tornano in gruppo

CALCIO - SERIE C

Boscaglia recupera qualche elemento per la sfida alla Ternana capolista

PALERMO – Il Palermo si prepara ad affrontare la capolista Ternana, unica squadra imbattuta in Europa, che domani pomeriggio, alle ore 15, sarà di scena al “Barbera”.

Per questa sfida Boscaglia sa già che dovrà fare a meno di Nicola Rauti che era in diffida ed ammonito dopo pochi secondi dal suo ingresso contro il Potenza, ma recuperare Accardi, che ha saltato l’ultimo turno e, quasi sicuramente, Almici e Marconi.

Il terzino ex Verona ieri ha preso parte alle esercitazioni tattiche e oggi lo staff cercherà di capire il suo stato di forma. Lo stesso verrà fatto per quanto riguarda il difensore centrale, che sembrava più vicino al rientro e domenica si è anche allenato co il gruppo, ma ieri ha svolto differenziato