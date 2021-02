Palermo-Ternana, Lucarelli: “Coi rosanero gara importante”

“La gara contro il Palermo è importantissima. Il match di cartello della giornata. Giocheremo contro una squadra costruita come noi per vincere il campionato”. Presenta così il prossimo impegno contro il Palermo della sua Ternana, il tecnico Cristiano Lucarelli. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore degli umbri ha caricato i suoi in vista della sfida contro gli uomini di Roberto Boscaglia: “Ha giocatori nell’11 base che l’anno scorso giocavano titolari e protagonisti in Serie B. Ovvio che è una partita per noi molto difficile e dovremo sudare le sette camicie per portare a casa un risultato positivo – ha concluso Lucarelli -. Servirà la miglior Ternana in assoluto, la qualità dell’avversario è altissima”.